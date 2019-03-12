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18:17, 12 марта 2019 385
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На цифровизацию Рязанской области выделили почти миллиард рублей 3

На цифровизацию Рязанской области выделили почти миллиард рублей

На заседании регионального правительства, которое прошло во вторник, 12 марта, рассказали, сколько денег выделят на цифровизацию области.

За ближайшие пять лет на эту цель дополнительно направят 954,8 миллиона рублей, из которых 638,5 — средства федерального бюджета. Деньги пойдут на реализацию проектов и инициатив, которые улучшат условия развития цифровой экономики и обеспечат подготовку необходимых кадров.

Кроме того, в 2019 году планируется приобрести программное обеспечение для перевода архивных документов в электронный вид.

Также программу дополнили новыми мероприятиями. В частности, в музеях области введут автоматизированную систему учета предметов и коллекций.


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