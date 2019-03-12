На цифровизацию Рязанской области выделили почти миллиард рублей

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За ближайшие пять лет на эту цель дополнительно направят 954,8 миллиона рублей, из которых 638,5 — средства федерального бюджета. Деньги пойдут на реализацию проектов и инициатив, которые улучшат условия развития цифровой экономики и обеспечат подготовку необходимых кадров.
Кроме того, в 2019 году планируется приобрести программное обеспечение для перевода архивных документов в электронный вид.
Также программу дополнили новыми мероприятиями. В частности, в музеях области введут автоматизированную систему учета предметов и коллекций.