Минтруд назвал сферы с избытком специалистов

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, в каких сферах сейчас перебор специалистов с высшим образованием. Данные опубликовал
«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — пишет источник. Число безработных в этой сфере превышает количество вакансий, заявленных в службе занятости.
Причина этого — мнение, что работать в бизнесе престижно, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно», — сказал эксперт.