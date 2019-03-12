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16:42, 12 марта 2019 167
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Минтруд назвал сферы с избытком специалистов

Минтруд назвал сферы с избытком специалистов

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, в каких сферах сейчас перебор специалистов с высшим образованием. Данные опубликовал RT.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — пишет источник. Число безработных в этой сфере превышает количество вакансий, заявленных в службе занятости.

Причина этого — мнение, что работать в бизнесе престижно, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно», — сказал эксперт.


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