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14:30, 11 марта 2019 168
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Антимонопольщики признали рекламу с Есениным на рязанском троллейбусе этичной

Антимонопольщики признали рекламу с Есениным на рязанском троллейбусе этичной

Антимонопольщики признали рекламу с Есениным на рязанском троллейбусе этичной. Вопрос рассмотрели на заседании экспертного совета в понедельник, 11 марта.

Заявление поступило от жителя города, который посчитал рекламу с текстом «Это Сережа. Но вчера он чувствовал себя настоящим Серджио. А все потому, что в Блины и Паста он выбрал Пасту Болоньезе. Приходи и ты. Выбирай, что хочешь» не уместной и нарушающей права собственности известного человека.

Представители РГУ и Роспотребнадзора никаких ассоциаций с Есениным в рекламе на нашли, а текст они назвали не умным и не понятным.

Специалист рязанского управления градостроительства и архитектуры Михаил Чесноков предположил, что это фотомонтаж, так как Есенин одет в современную одежду. Он единственный из совета назвал рекламу «не этичной и принижающей личность Есенина».

Директор ООО «Край» Игорь Павлов криминала в рекламе не увидел. «Когда Есенин на драмтетаре висит в рваных джинсах это никого не волнует. Он не икона и его можно использовать в любых образах», — отметил эксперт.


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