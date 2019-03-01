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14:11, 1 марта 2019 668
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Любимов посетил «урок цифры» в рязанской школе. Фото

Любимов посетил «урок цифры» в рязанской школе. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор Николай Любимов посетил «урок цифры». Занятие для учеников 8 и 9 классов прошло в пятницу, 1 марта, в рязанской школе № 72.

Подростки посмотрели видеоурок, а затем на онлайн-тренажере обучили робота сортировать корм в зоопарке.

«Все, что вы делаете в качестве заданий, 15 лет назад было за гранью фантастики. Важно, что цифровые технологии и современный интеллект — это лишь ваши помощники, которые открывают перед вами безграничные возможности. Но реализовать эти возможности может только человек», — отметил губернатор.

Урок подготовили специалисты Сбербанка. После занятия губернатор вместе с управляющим региональным филиалом банка Сергеем Фроловым ответил на вопросы школьников.

Ученики спрашивали о востребованных специальностях в IT-сфере, обучающих проектах «Сбербанка» и цифровизации областного правительства. В беседе с журналистами Любимов рассказал, что уроки помогут школьникам узнать и попробовать свои силы в создании цифрового продукта.

Также он анонсировал появление в рязанских школах платформы, которая поможет выбрать правильный вектор для развития учеников.

«На основе больших данных: записи учителей, оценки, состояния здоровья и внешкольной деятельности программа будет выявлять склонности, таланты и желания, а также предлагать рекомендации для правильного развития, распределять нагрузку по занятиям физкультурой и спортом», — заключил политик.

Проект «Уроки цифры» в школах начал работать в декабре, второй этап завершится 3 марта.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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