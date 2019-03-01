Любимов посетил «урок цифры» в рязанской школе. Фото

Губернатор Николай Любимов посетил «урок цифры». Занятие для учеников 8 и 9 классов прошло в пятницу, 1 марта, в рязанской школе № 72.
Подростки посмотрели видеоурок, а затем на онлайн-тренажере обучили робота сортировать корм в зоопарке.
«Все, что вы делаете в качестве заданий, 15 лет назад было за гранью фантастики. Важно, что цифровые технологии и современный интеллект — это лишь ваши помощники, которые открывают перед вами безграничные возможности. Но реализовать эти возможности может только человек», — отметил губернатор.
Урок подготовили специалисты Сбербанка. После занятия губернатор вместе с управляющим региональным филиалом банка Сергеем Фроловым ответил на вопросы школьников.
Ученики спрашивали о востребованных специальностях в IT-сфере, обучающих проектах «Сбербанка» и цифровизации областного правительства. В беседе с журналистами Любимов рассказал, что уроки помогут школьникам узнать и попробовать свои силы в создании цифрового продукта.
Также он анонсировал появление в рязанских школах платформы, которая поможет выбрать правильный вектор для развития учеников.
«На основе больших данных: записи учителей, оценки, состояния здоровья и внешкольной деятельности программа будет выявлять склонности, таланты и желания, а также предлагать рекомендации для правильного развития, распределять нагрузку по занятиям физкультурой и спортом», — заключил политик.
Проект «Уроки цифры» в школах начал работать в декабре, второй этап завершится 3 марта.