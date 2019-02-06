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16:56, 6 февраля 2019 588
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Суд приговорил рязанца к лечению от наркомании

Суд приговорил рязанца к лечению от наркомании

Фото: Pixabay.com

Октябрьский районный суд приговорил наркомана к трем годам лишения свободы условно и обязательному лечению. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В октябре 2018 года горожин купил в интернете наркотики. Он забрал запрещенные вещества из тайника и разделил на две части: одну прикрепил к корпусу зажигалки, вторую спрятал в карман.

Во время досмотра наркотики нашли полицейские.

На суде мужчина раскаялся и заявил, что у него нет зависимости. В итоге судья приговорил его к условному лишению свободы. Если рязанец откажется от медицинской реабилитации, его направят в колонию для реального отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу.


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