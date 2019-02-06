Суд приговорил рязанца к лечению от наркомании

Октябрьский районный суд приговорил наркомана к трем годам лишения свободы условно и обязательному лечению. Об этом
В октябре 2018 года горожин купил в интернете наркотики. Он забрал запрещенные вещества из тайника и разделил на две части: одну прикрепил к корпусу зажигалки, вторую спрятал в карман.
Во время досмотра наркотики нашли полицейские.
На суде мужчина раскаялся и заявил, что у него нет зависимости. В итоге судья приговорил его к условному лишению свободы. Если рязанец откажется от медицинской реабилитации, его направят в колонию для реального отбывания наказания.
Приговор не вступил в законную силу.