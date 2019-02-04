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17:49, 4 февраля 2019 185
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В ростовской больнице с пациентов брали деньги за просмотр телевизора

В ростовской больнице с пациентов брали деньги за просмотр телевизора

Фото: Pixabay.com

В больнице скорой медицинской помощи №2 Ростова-на-Дону с пациентов брали деньги за просмотр телевизора в палатах. В учреждении начали проверку, передает РИА Новости.

В местной группе во «ВКонтакте» появился пост с роликом, в котором говорится, что человек в белом халает собирает с пациентов по 50 рублей в сутки за возможность смотреть телепередачи.

Замглавврача по оргметодработе Неля Моисеева заявил, что попавший на камеру человек не работает в больнице. Его ищут.

По словам Моисеевой, в больнице коммерческой деятельностью не занимаются.


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