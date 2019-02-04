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9:42, 4 февраля 2019 252
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Суд восстановил в должности уволенного водителя рязанского троллейбуса

Суд восстановил в должности уволенного водителя рязанского троллейбуса

В Рязани суд восстановил в должности водителя троллейбуса, которого уволили за нарушение правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в апреле 2018 года мужчина заезжал в депо и токоприемник сошел с контактной сети. Чтобы не допустить падения опоры, водитель вышел на дорогу без сигнального жилета и поднялся на крышу троллейбуса для устранения неполадки.

После этого сотруднику УРТ сделали два выговора и уволили за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».

Рязанец обратился в суд, который выяснил, что нарушения водитель допустил в результате одного случая, когда ситуация требовала незамедлительных вмешательства.

Райсуд постановил отменить приказы о выговорах и увольнении, восстановить истца на работе, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию.

Представители УРТ подали апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.


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Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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