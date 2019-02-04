Суд восстановил в должности уволенного водителя рязанского троллейбуса

В Рязани суд восстановил в должности водителя троллейбуса, которого уволили за нарушение правил безопасности. Об этом сообщила
Известно, что в апреле 2018 года мужчина заезжал в депо и токоприемник сошел с контактной сети. Чтобы не допустить падения опоры, водитель вышел на дорогу без сигнального жилета и поднялся на крышу троллейбуса для устранения неполадки.
После этого сотруднику УРТ сделали два выговора и уволили за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».
Рязанец обратился в суд, который выяснил, что нарушения водитель допустил в результате одного случая, когда ситуация требовала незамедлительных вмешательства.
Райсуд постановил отменить приказы о выговорах и увольнении, восстановить истца на работе, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию.
Представители УРТ подали апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.