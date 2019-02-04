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12:06, 4 февраля 2019 1 014
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Рязанка хотела продать шубу, но сама лишилась денег

Рязанка хотела продать шубу, но сама лишилась денег

Рязанка хотела продать шубу через интернет, но в итоге сама лишилась денег. 32-летняя женщина стала жертвой мошенников, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Когда позвонили потенциальные покупатели, пострадавшая сообщила им данные своей карты, чтобы получить оплату. Однако злоумышленники не положили, а наоборот, сняли со счета 19 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к мошенничеству причастны 28-летний рязанец и его 17-летний родственник. Их задержали.

Правоохранители выясняют, кто еще мог пострадать от действий обманщиков.


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