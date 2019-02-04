Рязанка хотела продать шубу, но сама лишилась денег

Рязанка хотела продать шубу через интернет, но в итоге сама лишилась денег. 32-летняя женщина стала жертвой мошенников, сообщила
Когда позвонили потенциальные покупатели, пострадавшая сообщила им данные своей карты, чтобы получить оплату. Однако злоумышленники не положили, а наоборот, сняли со счета 19 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к мошенничеству причастны 28-летний рязанец и его 17-летний родственник. Их задержали.
Правоохранители выясняют, кто еще мог пострадать от действий обманщиков.