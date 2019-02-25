За неделю в рязанских домах нашли больше 70 нарушений

С 18 по 22 февраля в области прошла 101 проверка управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Всего за это время рассмотрели 202 обращения граждан, среди них нашли 72 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.
Организациям, допустившим недочеты, выдали предписания.
Всего с начала года составлено 23 протокола об административных правонарушениях, предъявлено штрафов на сумму 370,7 тысячи рублей.
С января прошло 12 проверок внутридомового газового оборудования, найдено два нарушения в его содержании.