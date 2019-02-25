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13:21, 25 февраля 2019 377
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За неделю в рязанских домах нашли больше 70 нарушений

За неделю в рязанских домах нашли больше 70 нарушений

С 18 по 22 февраля в области прошла 101 проверка управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего за это время рассмотрели 202 обращения граждан, среди них нашли 72 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.

Организациям, допустившим недочеты, выдали предписания.

Всего с начала года составлено 23 протокола об административных правонарушениях, предъявлено штрафов на сумму 370,7 тысячи рублей.

С января прошло 12 проверок внутридомового газового оборудования, найдено два нарушения в его содержании.


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