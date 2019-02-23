После вспышки заболеваемости корью в Рязанской области начала работу горячая линия

С 22 февраля в Рязанской области начала работу горячая линия по заболеваемости кори. Об этом сообщил
Специалисты расскажут о первых признаках заболевания, дадут рекомендации по профилактике и противоэпидемических мероприятиях в очагах кори.
Звонки принимаются с 10:00 часов до 17:00 (понедельник — четверг); с 9:00 до 16:45 (пятница).
Номера телефонов:
- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62; 92-90-15; 92-98-50; 92-98-08.
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» — 25-32-06