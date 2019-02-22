В Рязани заболевшие корью отказались от лечения и госпитализации

С начала года в Рязани и Рязанском районе зафиксирован 51 случай заболевания корью, 87% из них — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это количество превышает показатели аналогичного периода прошлых лет.

В пятницу, 22 февраля, на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова рассказала, что очаг заболевания зарегистрировали в одной из религиозных общин. Источником инфекции стал ребенок.

Котова отметила, что заболевшие отказались от вакцинации и госпитализации. На сегодняшний день Роспотребнадзор выявил 10,5 тысяч контактных лиц из их возможного окружения в образовательных и социальных учреждениях. К ним не относятся детские сады. Приняты необходимые профилактические меры, в их числе — вакцинация и медицинское наблюдение.

Начальник отдела эпидемиологического надзора добавила, что у одного из заболевших детей начались осложнения в виде пневмонии. «Медики проводят наблюдение, каждый день ходят к ним домой. Родители отказываются не только от вакцинации, но и от получения лекарственных препаратов», — сказала она.

В ведомстве отметили, что иммунизации против кори подлежат лица, имевшие контакт с больным, не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также лица, привитые против кори однократно — без ограничения возраста. По словам Котовой, карантин в образовательных учреждениях не введут.

В течение последних лет регистрировались только единичные случаи «завоза» кори. В Рязанской области с 2014 года не было зафиксировано заболеваний корью у постоянно проживающего населения. В 2013 году во время вспышки кори зарегистрировали порядка 12 случаев заболевания. Для купирования очага были приняты противоэпидемические меры.