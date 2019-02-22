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16:56, 22 февраля 2019 634
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Рязанская епархия прокомментировала отказ религиозной общины лечиться от кори

Рязанская епархия прокомментировала отказ религиозной общины лечиться от кори

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 22 февраля, на пресс-конференции в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Рязани и Рязанском с начала года заболели корью более полусотни человек. Все они — представители религиозной общины, отказавшейся от вакцинации, госпитализации и лечения опасного заболевания. Редакция RZN.info обратилась за комментарием к представителю РПЦ.

Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков сказал, что лечение, в том числе необходимая вакцинация, не противоречит религиозному учению православной церкви, так как оно не имеет отношения к медицине и науке. «Это своя область, которая касается духовной жизни человека», — отметил протоиерей.

«Должен человек делать прививки или не должен — Церковь это никак не оговаривает, оставляя здесь право выбора человеку. Но, конечно, мы призываем прислушиваться к мнениям представителей медицины, тех людей, которые компетентны в этих вопросах, поскольку это, действительно, может составлять серьезную угрозу жизни людей, в том числе не только тех, кто не прививается, но и тех, кто вместе с ними находится рядом», — добавил Вилков.

В заключение протоиерей отметил, что каждый человек волен самостоятельно принимать решения согласно своим убеждениям и взвешенному подходу. И те, кто отказываются от лечения по религиозным убеждениям, не имеют отношения к традиционному учению.


© RZN.info

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