Рязанская епархия прокомментировала отказ религиозной общины лечиться от кори

В пятницу, 22 февраля, на пресс-конференции в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Рязани и Рязанском с начала года заболели корью
Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков сказал, что лечение, в том числе необходимая вакцинация, не противоречит религиозному учению православной церкви, так как оно не имеет отношения к медицине и науке. «Это своя область, которая касается духовной жизни человека», — отметил протоиерей.
«Должен человек делать прививки или не должен — Церковь это никак не оговаривает, оставляя здесь право выбора человеку. Но, конечно, мы призываем прислушиваться к мнениям представителей медицины, тех людей, которые компетентны в этих вопросах, поскольку это, действительно, может составлять серьезную угрозу жизни людей, в том числе не только тех, кто не прививается, но и тех, кто вместе с ними находится рядом», — добавил Вилков.
В заключение протоиерей отметил, что каждый человек волен самостоятельно принимать решения согласно своим убеждениям и взвешенному подходу. И те, кто отказываются от лечения по религиозным убеждениям, не имеют отношения к традиционному учению.