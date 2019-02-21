В России появилась вторая женщина-миллиардер. Им стала владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, пишет
В этом году Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии журнала. Стоимость компании оценили в 1,2 млрд долларов.
Новая оценка стоимости позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем миллиард долларов. Она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной.
Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.
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