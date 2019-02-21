Более 50 рязанцев за несколько дней заболели корью. Об этом сообщил
По состоянию на среду, 20 февраля, заболел 51 человек, при этом почти все случаи зарегистрированы период с 16 по 19 февраля в Рязани и Рязанском районе.
87% заболевших составляют дети.
Отмечается, что корь регистрируется среди не привитого населения, отказывающегося от иммунизации по религиозным убеждениям.
Корь — инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, единственной мерой профилактики которого является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в больнице по месту жительства.