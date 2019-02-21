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11:43, 21 февраля 2019 1 439
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Более 50 рязанцев за несколько дней заболели корью — Роспотребнадзор 1

Более 50 рязанцев за несколько дней заболели корью — Роспотребнадзор

Более 50 рязанцев за несколько дней заболели корью. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на среду, 20 февраля, заболел 51 человек, при этом почти все случаи зарегистрированы период с 16 по 19 февраля в Рязани и Рязанском районе.

87% заболевших составляют дети.

Отмечается, что корь регистрируется среди не привитого населения, отказывающегося от иммунизации по религиозным убеждениям.

Корь — инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, единственной мерой профилактики которого является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в больнице по месту жительства.


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