В Рязани покажут скандинавские короткометражки

В пятницу, 8 февраля, в Рязани стартуют показы фестиваля Nordic Shorts — программы короткометражных фильмов из Швеции, Финляндии и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба компании «
Рязанцам покажут пять игровых и одну документальную работы.
«Nordic Shorts — это емкие авторские высказывания, основанные на личных историях и опыте режиссеров, так или иначе работающих с национальной идентичностью, юмором и эстетикой скандинавских стран. Но главное — это отличное кино, которое интересно смотреть, с живыми героями, которым хочется сопереживать», — рассказали организаторы.
Напомним, в пятницу, 2 февраля, в 19:00 пройдет