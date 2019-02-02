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18:18, 2 февраля 2019 1 154
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В Рязани покажут скандинавские короткометражки

В Рязани покажут скандинавские короткометражки

В пятницу, 8 февраля, в Рязани стартуют показы фестиваля Nordic Shorts — программы короткометражных фильмов из Швеции, Финляндии и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Tree Films».

Рязанцам покажут пять игровых и одну документальную работы.

«Nordic Shorts — это емкие авторские высказывания, основанные на личных историях и опыте режиссеров, так или иначе работающих с национальной идентичностью, юмором и эстетикой скандинавских стран. Но главное — это отличное кино, которое интересно смотреть, с живыми героями, которым хочется сопереживать», — рассказали организаторы.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, в 19:00 пройдет показ фестиваля.


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4 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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