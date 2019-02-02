Прокуратура нашла нарушения температурного режима в детском саду Новомичуринска. Об этом сообщил сайт надзорного органа.
После жалоб родителей в соцсетях на холод в детском саду №2, районная прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора проверила микроклимат в учреждении.
«Проверка подтвердила, что условия пребывания детей в детском саду не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства к микроклимату в помещениях с пребыванием детей дошкольного возраста», — говорится в сообщении.
В игровых комнатах температура воздуха составила +17, +19,9 градусов при норме +22, +24 градуса для ясельных групп и +21, +23 градуса для младшей, средней и старшей групп.
Возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ. Материалы направили в Роспотребнадзор.