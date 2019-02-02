Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 2 февраля 2019 254
 0    0

Прокуратура нашла нарушения температурного режима в детском саду Новомичуринска

Прокуратура нашла нарушения температурного режима в детском саду Новомичуринска

Прокуратура нашла нарушения температурного режима в детском саду Новомичуринска. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

После жалоб родителей в соцсетях на холод в детском саду №2, районная прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора проверила микроклимат в учреждении.

«Проверка подтвердила, что условия пребывания детей в детском саду не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства к микроклимату в помещениях с пребыванием детей дошкольного возраста», — говорится в сообщении.

В игровых комнатах температура воздуха составила +17, +19,9 градусов при норме +22, +24 градуса для ясельных групп и +21, +23 градуса для младшей, средней и старшей групп.

Возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ. Материалы направили в Роспотребнадзор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
9:44, 2 февраля 2019
Прокуратура нашла нарушения температурного режима в детском саду Новомичуринска
15:52, 1 февраля 2019
В михайловском селе открыли новый ФАП
9:28, 1 февраля 2019
Ясли, ФАПы и дом для мигрантов. За год в Рязанской области построят 46 соцобъектов 2
12:45, 31 января 2019
Рязанцы смогут вызывать врача на дом через госуслуги 1
14:19, 30 января 2019
Рязанцам дали попробовать еду в школьных столовых еще одного района 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 521
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 337
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 36 659
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 571
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 097
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум