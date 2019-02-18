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10:53, 18 февраля 2019 230
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Жителей Михайловского шоссе ждет массовое отключение света. Адреса

Жителей Михайловского шоссе ждет массовое отключение света. Адреса

Во вторник, 19 февраля, рязанцы на несколько часов останутся без света. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

19 февраля с 09:30 до 13:00 электричество отключат по адресам:

  • улица Михайловское шоссе, дома №№88 В, 88 г, с №№94 по 184
  • улица 1-й Михайловский проезд, дома с №№3 по 7;
  • улица 2-й Михайловский проезд, дома с №№3 по 9;
  • улица 3-й Михайловский проезд, дома с №№2 по 15;
  • поселок Машинистов, дома с №№1 по 16;
  • улица Пойменная, дома с №№1 по 49.

19 февраля с 09:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Скоморошинская, дома №№1, 2, 6, 8, 10.

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