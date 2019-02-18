Жителей Михайловского шоссе ждет массовое отключение света. Адреса

Во вторник, 19 февраля, рязанцы на несколько часов останутся без света. Об этом сообщил
19 февраля с 09:30 до 13:00 электричество отключат по адресам:
- улица Михайловское шоссе, дома №№88 В, 88 г, с №№94 по 184
- улица 1-й Михайловский проезд, дома с №№3 по 7;
- улица 2-й Михайловский проезд, дома с №№3 по 9;
- улица 3-й Михайловский проезд, дома с №№2 по 15;
- поселок Машинистов, дома с №№1 по 16;
- улица Пойменная, дома с №№1 по 49.
19 февраля с 09:30 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Скоморошинская, дома №№1, 2, 6, 8, 10.