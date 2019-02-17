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16:33, 17 февраля 2019 673
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МЧС предупредило рязанцев о штормовом ветре

МЧС предупредило рязанцев о штормовом ветре

Фото: Pixabay.com

МЧС в смс-рассылке предупредило рязанцев о штормовом ветре. 17 и 18 февраля его порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Кроме того, ожидается гололедица.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник, 18 февраля, столбики термометров по области опустятся до -8 градусов.


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