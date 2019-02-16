Ургант высмеял Друзя после скандала с подкупом

Иван Ургант высмеял магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя после скандала с подкупом. Телеведущий включил его в свою рубрику «Могли прийти, но не пришли», отметив, что магистр «каким-то образом узнал ответы на все вопросы», которые ему задали бы на передаче. Среди них — «Как дела?», «Любимое блюдо?» и «Почему в черном ящике дырочка?».
Напомним, главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Александр Друзь хотел заплатить за победу в игре и разделить с ним три миллиона рублей выигрыша. Магистр ответил на