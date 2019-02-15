Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:54, 15 февраля 2019 271
 0    0

Порвала документы и закурила. Жительница Кораблина устроила дебош в паспортном столе

Порвала документы и закурила. Жительница Кораблина устроила дебош в паспортном столе

В Кораблинском районе женщина устроили дебош в паспортном столе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что посетительница отделения по выдаче паспортов ведет себя агрессивно и применяет в отношении сотрудников физическую силу.

Установлено, что 15-летняя местная жительница пришла получить паспорт в сопровождении своей 45-летней матери. После того как посетительницы зашли в отдел, женщина начала снимать на телефон происходящее, что запрещено законом.

Затем в кабинет вошла ее дочь, которой нужно было перед получением паспорта проверить сведения и поставить свою подпись. Тогда мать девочки произнесла, что ставить подписи они отказываются, смяла паспорт и попыталась скрыться с бланком строгой отчетности.

Руководитель подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленницу. Она, активно сопротивляясь, нанесла ему телесные повреждения. После чего попыталась спрятать паспорт, который не был получен в законном порядке.

После задержания женщину и ее 15-летнюю дочь попросили проследовать в фойе для документирования данного факта, где злоумышленница закурила в здании отдела. За нарушение полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ.

Также в отношении жительницы Кораблина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:54, 15 февраля 2019
Порвала документы и закурила. Жительница Кораблина устроила дебош в паспортном столе
10:44, 15 февраля 2019
На заправке в Рязани сгорела автоцистерна. Видео
9:55, 15 февраля 2019
В Кораблинском районе мать с дочерью устроили дебош в паспортном столе
9:49, 15 февраля 2019
В рязанском дворе внедорожник сбил мужчину 1
8:56, 15 февраля 2019
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске возросло до двух
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 5

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 23 219
Агент назвал причину смерти Децла 3
17:17, 13 февраля 2019 21 651
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 2
20:10, 11 февраля 2019 19 735
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 429
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 250
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум