Порвала документы и закурила. Жительница Кораблина устроила дебош в паспортном столе

В Кораблинском районе женщина устроили дебош в паспортном столе. Об этом сообщила
В полицию поступило сообщение о том, что посетительница отделения по выдаче паспортов ведет себя агрессивно и применяет в отношении сотрудников физическую силу.
Установлено, что 15-летняя местная жительница пришла получить паспорт в сопровождении своей 45-летней матери. После того как посетительницы зашли в отдел, женщина начала снимать на телефон происходящее, что запрещено законом.
Затем в кабинет вошла ее дочь, которой нужно было перед получением паспорта проверить сведения и поставить свою подпись. Тогда мать девочки произнесла, что ставить подписи они отказываются, смяла паспорт и попыталась скрыться с бланком строгой отчетности.
Руководитель подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленницу. Она, активно сопротивляясь, нанесла ему телесные повреждения. После чего попыталась спрятать паспорт, который не был получен в законном порядке.
После задержания женщину и ее 15-летнюю дочь попросили проследовать в фойе для документирования данного факта, где злоумышленница закурила в здании отдела. За нарушение полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ.
Также в отношении жительницы Кораблина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.