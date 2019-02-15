«МегаФон» и правительство Рязанской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

«МегаФон» и правительство Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика».

Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян во время инвестиционного форума в Сочи. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые «решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации».

«Комплекс современных технологий и качественная инфраструктура сетей — это база для цифрового развития региона. Поэтому мы видим большой потенциал в сотрудничестве с операторами связи. Это ускорит внедрение информационно-телекоммуникационных решений в различных сферах экономики и повысит доступность цифровых сервисов для рязанцев», — прокомментировал Николай Любимов.

«Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится комплексное и поэтапное внедрение „умных решений“ во все сферы городской жизни. „МегаФон“ обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель — стать основным партнером государства в развитии „умных“ городов», — сказал Геворк Вермишян. — Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Рязанской области. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России".

На сегодняшний день услуги «МегаФона» доступны более 95% жителей Рязанской области. Оператор обладает сетью 4G (LTE) и обеспечивает самые высокие скорости мобильной передачи данных*.

Компания также ведет постоянную работу по модернизации собственной инфраструктуры в регионе, уделяя внимании социально-значимым объектам, где необходимы базовые услуги. Только за последние два года «МегаФон» реализовал масштабный проект, в результате которого построил более 200 новых базовых станций 4G, обеспечив зону покрытия сети во всех крупных районах Рязанской области.

*По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России. В измерении приняло участие более 7,9 млн российских пользователей, а замеры проводились с 1 455 991 уникального устройства.