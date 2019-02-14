Весы исчезают в полдень. Пьяный рязанец обокрал супермаркет

Пьяный рязанец похитил весы из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию сообщили, что из торгового зала магазина на улице Крупской украли электронные весы.
«Контрольные весы стояли недалеко от входа в супермаркет. В полдень весы пропали. В это время работники магазина буквально несколько минут не обращали на них внимания», — говорится в сообщении.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как незнакомец вошел в магазин, взял весы, спрятал их под одеждой и вышел на улицу.
По характерным особенностям фигуры и лица оперативники узнали 26-летнего рязанца, который ранее уже привлекался за кражу.
Злоумышленника разыскали и задержали, он был в состоянии опьянения. Мужчина не смог объяснять, зачем он похитил оборудование.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.