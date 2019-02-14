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11:07, 14 февраля 2019 83
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Весы исчезают в полдень. Пьяный рязанец обокрал супермаркет

Весы исчезают в полдень. Пьяный рязанец обокрал супермаркет

Пьяный рязанец похитил весы из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили, что из торгового зала магазина на улице Крупской украли электронные весы.

«Контрольные весы стояли недалеко от входа в супермаркет. В полдень весы пропали. В это время работники магазина буквально несколько минут не обращали на них внимания», — говорится в сообщении.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как незнакомец вошел в магазин, взял весы, спрятал их под одеждой и вышел на улицу.

По характерным особенностям фигуры и лица оперативники узнали 26-летнего рязанца, который ранее уже привлекался за кражу.

Злоумышленника разыскали и задержали, он был в состоянии опьянения. Мужчина не смог объяснять, зачем он похитил оборудование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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