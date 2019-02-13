В Рязани закрыли один из пунктов КВЦ

С понедельника, 11 февраля, в Рязани закрыли пункт КВЦ по адресу: Семинарская, дом №43. Об этом сообщил
Для местных жителей доступны два ближайших пункта КВЦ:
- улица Маяковского, дом 111. Режим работы кассы: понедельник-пятница: с 9:00 до 19:00, суббота: с 9:00 до 16:00, воскресенье: выходной. Режим работы специалиста: понедельник-четверг: с 9:00 до 19:00, обед с 13:00 до 13:45, пятница: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье выходные.
- улица 3-и Бутырки, дом 2-б. Режим работы: вторник-пятница с 11:00 до 20:00, обед с 15:00 до 16:00; суббота с 10:10 до 16:40, обед с 13:00 до 14:00; воскресенье и понедельник выходные.