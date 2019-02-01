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14:14, 1 февраля 2019 418
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На улице Чкалова машина «скорой» попала в ДТП

На улице Чкалова машина «скорой» попала в ДТП

На улице Чкалова столкнулись машина «скорой» с «пятнадцатой». Об этом сообщили в группе «RZN_LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ».

Авария произошла в пятницу, 1 февраля, недалеко от вокзала «Рязань-2»

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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