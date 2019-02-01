На улице Чкалова машина «скорой» попала в ДТП

На улице Чкалова столкнулись машина «скорой» с «пятнадцатой». Об этом сообщили в
Авария произошла в пятницу, 1 февраля, недалеко от вокзала «Рязань-2»
Официальной информации о произошедшем пока нет.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Чкалова столкнулись машина «скорой» с «пятнадцатой». Об этом сообщили в
Авария произошла в пятницу, 1 февраля, недалеко от вокзала «Рязань-2»
Официальной информации о произошедшем пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа слушаниях вновь обсудят новый микрорайон за «Европой» и ЗАГС на Московском
|
cледующая новость →В 2018 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали почти 170 рязанцев
RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».