В Ряжском районе прогремел взрыв газа, есть пострадавший

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 7 декабря, в селе Поплевино Ряжского района прогремел взрыв бытового газа. Это произошло около 16 часов около дома №75 на улице Старая дорога, пишет издательство «
Известно, что 40-летний местный житель спустился в подвал негазифицированного гаража, чтобы достать банку с компотом.
Когда он подсветил себе зажигалкой, произошел хлопок. Взрывной волной выбило переднюю и заднюю стены постройки, повредило крышу. В гараже находился Renault Logan, на нем образовались вмятины.
Мужчина получил ожоги лица, ему оказали медпомощь.
«Предположительной причиной происшествия могла стать утечка природного газа из подземной магистрали, проложенной к соседнему дому», — говорится в сообщении.
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