Любимов заявил, что международный фортепианный конкурс может стать традиционным

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В понедельник, 9 декабря, губернатор Николай Любимов поблагодарил организаторов международного фортепианного конкурса в Рязани. Об этом он
«Он действительно прошел на высоком уровне, это отметили все, в том числе члены жюри, которые являются знаменитыми педагогами и известными пианистами в России. Из-за границы было достаточно много именитых гостей. Конкурс вполне может стать традиционным, его уровень очень высок», — сказал Николай Любимов.
Напомним, конкурс
Специально к конкурсу
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.