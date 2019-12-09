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21:22, 9 декабря 2019 123
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Любимов заявил, что международный фортепианный конкурс может стать традиционным

Любимов заявил, что международный фортепианный конкурс может стать традиционным

В понедельник, 9 декабря, губернатор Николай Любимов поблагодарил организаторов международного фортепианного конкурса в Рязани. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

«Он действительно прошел на высоком уровне, это отметили все, в том числе члены жюри, которые являются знаменитыми педагогами и известными пианистами в России. Из-за границы было достаточно много именитых гостей. Конкурс вполне может стать традиционным, его уровень очень высок», — сказал Николай Любимов.

Напомним, конкурс завершился в воскресенье, 8 декабря. В областной филармонии прошел гала-концерт с участием лауреатов 2019 года.

Специально к конкурсу купили новый рояль за 14,5 миллиона рублей.


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