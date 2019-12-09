Евгений Петросян женился на своей помощнице

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Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой, пишет «
Издание ссылается на информацию полученную от неназванного друга артиста и приводит комментарий молодой жены сатирика.
«Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена», — заявила Брухунова.
По слова автора статьи, косвенные доказательства прошедшего торжества молодожены выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным».
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