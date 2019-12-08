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15:59, 8 декабря 2019 284
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Рязанский исполнитель вышел в финал первого Международного фортепианного конкурса

Рязанский исполнитель вышел в финал первого Международного фортепианного конкурса

Житель Рязанской области Роман Соснин вышел в финал первого Международного фортепианного конкурса русской музыки среди исполнителей младшей группы (12 — 18 лет). Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По итогам второго тура младшей группы в финал конкурса прошел пианист из Кораблина, который учится в академии музыки имени Гнесиных. Вместе с ним за победу поборются: Хе Ли (Южная Корея), Виталий Петров (Россия) и Сергей Давыдченко (Россия).

В третьем туре конкурсантам предстоит выступить с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под руководством Сергея Оселкова. Прослушивания пройдут в филармонии.

Награждение и гала-концерт лауреатов конкурса, народного артиста России Николая Луганского при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра пройдут 8 декабря.

Напомним, для участия в конкурсе в Рязань приехали 49 исполнителей из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.

Главный приз — 3,5 миллиона рублей.

Все этапы конкурса покажут в прямом эфире.


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