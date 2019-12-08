Между двумя селами в Рязанской области построили четырехкилометровую дорогу

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Фото: Издательство «Пресса»
В Сараевском районе построили четырехкилометровую дорогу Телятники — Ивановка, пишет издательство «
Работы провели за три месяца. На дороге установили дорожные знаки, сигнальные столбы, сделали разметку. Также установили барьерные ограждения и поставили остановку.
Кроме того, подрядчик сделал водопропускные трубы, водоотводные лотки, водосбросы, съезды к жилым домам, отсыпал и укрепил обочины.
Качество дороги отметил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник, побывавший на завершающем этапе строительных работ.
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