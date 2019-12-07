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13:15, 7 декабря 2019 100
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Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Рязани и зарегистрировался в библиотеке

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Рязани и зарегистрировался в библиотеке

В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2020». В первый день в областной центр прибыл Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (воплощение Якутского Властелина холода, получеловек-полубык) и его внучка.

Почетные гости посетили библиотеку Горького, где получили читательские билеты, а также прошли посвящение в рязанцы. После Дед Мороз и Чысхаан прогулялись по центру Рязани, пообщались с горожанами, раздали детям конфеты и сфотографировались с ними.

«Я его боюсь», — прокричал ребенок из толпы. «Да я вас сам боюсь не меньше», — среагировал Дед Мороз. Большинство горожан просило сказочных персонажей о снегопаде. «Всему свое время», — отвечал Дед Мороз.

Почетные гости прогулялись по улице Ленина, Лыбедскому бульвару и отправились в визит-центр. «Я с Рязанью дружу давно, мне здесь очень нравится. Народ здесь очень гостеприимный», — заключил Дед Мороз.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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