Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Рязани и зарегистрировался в библиотеке

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В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2020». В первый день в областной центр прибыл Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (воплощение Якутского Властелина холода, получеловек-полубык) и его внучка.
Почетные гости посетили библиотеку Горького, где получили читательские билеты, а также прошли посвящение в рязанцы. После Дед Мороз и Чысхаан прогулялись по центру Рязани, пообщались с горожанами, раздали детям конфеты и сфотографировались с ними.
«Я его боюсь», — прокричал ребенок из толпы. «Да я вас сам боюсь не меньше», — среагировал Дед Мороз. Большинство горожан просило сказочных персонажей о снегопаде. «Всему свое время», — отвечал Дед Мороз.
Почетные гости прогулялись по улице Ленина, Лыбедскому бульвару и отправились в визит-центр. «Я с Рязанью дружу давно, мне здесь очень нравится. Народ здесь очень гостеприимный», — заключил Дед Мороз.
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