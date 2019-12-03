RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани откроют 36 катков, один из которых — на Лыбедском бульваре — с искусственным ледовым покрытием, сообщил
Три площадки уже залили. Катки появились на улицах Зубковой, дом 30, 6-я Линия, дом 4-а и Братиславской, дом 2-а.
Самый большой каток появится на «Локомотиве».
Кроме того, плошадки оборудуют в Лесопарке, Сквере Скобелева, ЦПКиО, на Лыбедском бульваре, у ДК «Приокский», на улице Интернациональной.
С полным списком можно ознакомиться
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронежской области столкнулись три грузовика и «Калина»
|
cледующая новость →Под Воронежем в аварии с автобусом пострадали 14 украинцев
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.