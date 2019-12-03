Снова за свое. Рязанского пенсионера осудили за развращение двух мальчиков

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В Рязани 64-летнего пенсионера осудили за развращение двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за такое преступление, сообщил
Известно, что с июля 2016 года подозреваемый стал общаться с детьми. Он играл с ними в футбол и компьютерные игры, приглашал к себе домой и покупал сладости. Мужчина добился дружеского общения с несовершеннолетними и «стал совершать в отношении них развратные действия».
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 135 УК. Его признали виновным и приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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