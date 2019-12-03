Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:54, 3 декабря 2019 512
 0    0

Снова за свое. Рязанского пенсионера осудили за развращение двух мальчиков

Снова за свое. Рязанского пенсионера осудили за развращение двух мальчиков

В Рязани 64-летнего пенсионера осудили за развращение двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за такое преступление, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что с июля 2016 года подозреваемый стал общаться с детьми. Он играл с ними в футбол и компьютерные игры, приглашал к себе домой и покупал сладости. Мужчина добился дружеского общения с несовершеннолетними и «стал совершать в отношении них развратные действия».

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 135 УК. Его признали виновным и приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 7 101
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 203
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 343
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 662
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
9:22, 24 ноября 2019 2 161
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум