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В Песочне начался набор воспитанников в новый детсад, сообщение
Регистрация началась в среду, 25 декабря.
Детский сад № 37 находится по адресу: микрорайон Олимпийский городок, строение 2А.
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