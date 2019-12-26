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15:25, 26 декабря 2019 255
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В Песочне начался набор воспитанников в новый детсад

В Песочне начался набор воспитанников в новый детсад

В Песочне начался набор воспитанников в новый детсад, сообщение появилось на образовательном портале Рязани.

Регистрация началась в среду, 25 декабря.

Детский сад № 37 находится по адресу: микрорайон Олимпийский городок, строение 2А.


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