В Сасовском районе сгорел жилой дом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 30 ноября, в селе Кустаревка Сасовского района на улице Зеленой сгорел жилой дом, пишет издательство «
Отмечается, что никто не пострадал. Пожарных вызвали соседи. С их слов, 74-летняя хозяйка дома жила одна. В момент происшествия ее не было дома.
На место выезжал один расчет и три спасателя.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Россию под видом мандаринов пытались ввезти почти 200 тысяч пачек сигарет
|
cледующая новость →Во вторник в Рязанской области ожидается до -6 градусов
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.