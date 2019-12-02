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В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз, передает
Инцидент произошел утром в воскресенье, 1 декабря. 43-летний мужчина обнаружил трехлетнюю девочку на обочине дороги.
Установлено, что родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК.
Ребенка с переохлаждением доставили в больницу. В минздраве уточнили, что первую ночь пострадавшая провела в реанимации.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.