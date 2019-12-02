Рязанский ветеран Великой Отечественной отметил 94-летие

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 29 ноября, рязанский ветеран Великой Отечественной войны Николай Курляев отметил 94-летие. Об этом
Мужчину поздравила замначальника управления общественных отношений аппарата администрации Наталья Шалдаева.
«Спасибо вам за возможность жить в великой стране, учиться и трудиться в мирное время. Мы перед вами в неоплатном долгу», — обратилась она к ветерану.
Курляев воевал под Орлом и форсировал Днепр. После войны работал механиком швейных машин на фабрике «Победа Октября».
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