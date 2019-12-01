В Скопинском районе «Нива» превратилась в груду металла после столкновения с «КамАЗом»

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В субботу, 30 ноября, на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе водитель «КамАЗа» с прицепом из Тамбовской области не выбрал верную дистанцию движения и столкнулся с «Нивой», которым управлял житель Рязанской области, пишет ИД
В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла. Водитель не пострадал.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.