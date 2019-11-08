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Двоих граждан Узбекистана выдворили из Рязани. Об этом сообщила
Основанием для выдворения иностранцев стали постановления об административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Граждане находились на территории России незаконно.
Билеты из аэропорта Домодедово в Ургенч купили за счет государства.
Нарушителям на пять лет запретили въезжать в страну.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.