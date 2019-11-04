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19:42, 4 ноября 2019 364
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Эксперты назвали регионы, где чаще всего покупают новые автомобили

Эксперты назвали регионы, где чаще всего покупают новые автомобили

Фото: Pixabay.com

За девять месяцев 2019 года больше всего новых легковых автомобилей купили жители Москвы (158,4 тысячи экземпляров), выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Затем следуют Московская область (101,8) и Санкт-Петербург (75). Кроме того, в рейтинг регионов вошли Республика Татарстан (49,3), Краснодарский край (43,1), Республика Башкортостан (39,7), Самарская (36,5), Свердловская (35,7), Челябинская (29,3) и Ростовская (27,9) области.

Всего за девять месяцев россияне купили 1,13 миллиона новых легковых автомобилей, что на два процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.


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