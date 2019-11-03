В Пронском районе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Пронском районе в Большом Селе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Инцидент произошел 21 октября. Семья Карцевых услышала выстрелы днем. На следующий день убили алабая. Вскрытие показало, что собаку ранили в легкое.
«Самое страшное, что это произошло средь бела дня, дети только-только вернулись из школы и едва успели зайти домой», — рассказала Евгения.
По словам одного из членов семьи, они изучили «траекторию полета пули» и опросили свидетелей, которые тоже слышали выстрелы.
Полиция начала проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На улице Крупской неизвестные разбили порядка 20 машин — соцсети
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.