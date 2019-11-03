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13:06, 3 ноября 2019 186
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В Пронском районе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку

В Пронском районе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе в Большом Селе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел 21 октября. Семья Карцевых услышала выстрелы днем. На следующий день убили алабая. Вскрытие показало, что собаку ранили в легкое.

«Самое страшное, что это произошло средь бела дня, дети только-только вернулись из школы и едва успели зайти домой», — рассказала Евгения.

По словам одного из членов семьи, они изучили «траекторию полета пули» и опросили свидетелей, которые тоже слышали выстрелы.

Полиция начала проверку.


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