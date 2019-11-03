У рязанского села закрыли движение по наплавному мосту

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 3 ноября, у села Фатьяновка Спасского района закрыли движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщила
На месте установили предупреждающие знаки.
«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога», — говорится в сообщении.
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