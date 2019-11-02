На пожаре в Клепиковском районе погибла хозяйка дома

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 2 ноября, в селе Каширово Клепиковского района загорелся дом, сообщили RZN.info в
В результате происшествия погибла 58-летняя хозяйка дома.
Сигнал о возгорании поступил в в 12:58. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.
Причина происшествия и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали два расчета и пять человек личного состава.
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