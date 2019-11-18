Воронежцев привьют вакциной последнего поколения

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Вакцины от гриппа нового поколения поступили в Воронежскую область, за счет бюджетных средств купили 33 тысячи доз препарата «Ультрикс-Квадри», сообщил
Вакцина содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа. Препарат снизит риск заболевания, если в сезон эпидемии циркулировать в регионе будут не одна, а две разновидности гриппа линии В.
Первыми новой вакциной привьют тех, кто входит в группу риска: учителей, врачей, водителей общественного транспорта, работников коммунальных служб, студентов, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, призывников, детей, беременных женщин и пенсионеров.
К середине ноября в области привили от гриппа уже более 40% населения.
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