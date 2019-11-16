Из-за аварии на площади Победы образовалась большая пробка

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В субботу, 16 ноября, из-за аварии на площади Победы появилась большая пробка. Затор образовалась в сторону Московского шоссе.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», «стоит» весь Первомайский проспект от площади Ленина до перекрестка с Михайловским шоссе. Кроме того, образовалась большая пробка на улице Каширина (в сторону центра).
Очевидцы сообщают, что на площади Победы собрались несколько троллейбусов.
Подробности аварии выясняются.
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