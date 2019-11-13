«Выглядит омерзительно». Рязанец пожаловался на свалку в палатках на Почтовой

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Рязанец пожаловался на свалку в палатках c фаст-фудом и сувенирами на улице Почтовой. Видео опубликовали в instagram.
«Рязань — Новогодняя столица 2020! Звучит гордо, только выглядит омерзительно. Центр города, улица Почтовая. На ней ожидается большое скопление туристов, жителей города. Что мы им покажем? Или же это новая достопримечательность?», — написал автор.
На опубликованных кадрах видно, что дверь у палатки сломана, в самом помещении навален мусор.
«Вместо этой антисанитарии там мог лежать замерзший трупп или взрывчатые вещества с тикающими часиками, с таймером установленным на 31 декабря. Уважаемые власти, задумайтесь», — говорится в сообщении.
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Рязань новогодняя столица 2020! Звучит гордо, только, выглядит омерзительно. Центр города ул. Почтовая. На этой улице, судя по расписанию праздничных мероприятий, ожидается большое скопление туристов, жителей города. Что мы им покажем?! Или же это новая достопримечательность? Здесь и кренделя на верёвочке, и русская водка, да и можно прилечь отдохнуть. Да, возможно, это может показаться смешным, на первый взгляд. Но! Вместо этой антисанитарии, там мог лежать замёрзший трупп, или чего хуже весьма внушительных объемов, взрывчатые вещества с тикающими часиками, с таймером установленным чисто эдак на 31 декабря... Уважаемые власти, задумайтесь... Информация: Роман Буганин #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити #vk
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