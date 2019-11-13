В Подмосковье сгорели 13 микроавтобусов с комплексами фотовидеофиксации

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В Раменском районе Подмосковья неизвестные сожгли 13 микроавтобусов с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, пишет
В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил машины.
Пожар произошел в ночь на вторник, 12 ноября, на парковке в поселке Дружба.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
По информации СМИ, автомобили принадлежат ООО «Мобильный комплекс видеофиксации». Все сгоревшие машины были застрахованы.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.