Стас Костюшкин извинился перед рязанцами в Instagram

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Стас Костюшкин извинился перед рязанцами на своей странице в
Артист поблагодарил жителей города за концерт в торговом центре, который прошел 9 ноября, и извинился за нестостоявшуюся фотосессию. Он заявил, что не знал о ней.
«Незнание не освобождает меня от ответственности, поэтому я извиняюсь перед всеми, кто ждал. Простите меня, пожалуйста. В следующий раз на концерте в Рязани я буду ждать вас на фотосессию и сделаю все как надо», — отметил певец.
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