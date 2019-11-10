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15:14, 10 ноября 2019 727
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Стас Костюшкин извинился перед рязанцами в Instagram

Стас Костюшкин извинился перед рязанцами в Instagram

Стас Костюшкин извинился перед рязанцами на своей странице в Instagram.

Артист поблагодарил жителей города за концерт в торговом центре, который прошел 9 ноября, и извинился за нестостоявшуюся фотосессию. Он заявил, что не знал о ней.

«Незнание не освобождает меня от ответственности, поэтому я извиняюсь перед всеми, кто ждал. Простите меня, пожалуйста. В следующий раз на концерте в Рязани я буду ждать вас на фотосессию и сделаю все как надо», — отметил певец.


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