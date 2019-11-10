RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Пьяный рязанец едва не спалил квартиру, об этом
Известно, что в субботу, 9 ноября, в четырехэтажном доме в Ухолове загорелась квартира.
В сообщении говорится, что в квартире находился 53-летний мужчина. По словам соседей, он часто злоупотреблял спиртным. Горящую квартиру заметил живущий напротив мужчина, он и вызвал пожарных.
Огонь тушили два расчета. По предварительной версии мужчина уснул с сигаретой, в результате чего загорелся матрас.
Рязанца доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСдавшие макулатуру рязанцы спасли 1300 деревьев
|
cледующая новость →Водитель «Деу» погиб после столкновения с «Киа» в центре Рязани
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.