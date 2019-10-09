С начала года рязанцев оштрафовали на 754 тысячи за ненадлежащее состояние фасадов зданий

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С начала года рязанцев оштрафовали на 754 тысячи рублей за ненадлежащее состояние фасадов зданий. Об этом сообщил
341 нарушителя привлекли к административной ответственности.
Согласно правилам благоустройства территорий и городских округов владельцы обязаны своевременно ремонтировать и красить здания, а также поддерживать в чистоте памятные доски, указатели улиц, номерные знаки, вывески и информационные таблички.
«Выявленные нарушения должны быть устранены», — говорится в сообщении.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.