Мэр Новокузнецка упал со скейтборда

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов упал со скейтборда. Он опубликовал в видео с территории, где планируют построить скейт-парк, сообщает
Кузнецов общался с подростками. В какой-то момент он попросил у одного из юношей скейтборд и попытался проехать на нем. Градоначальник упал с уехавшей из-под его ноги «доски», но тут же восстановил равновесие. По словам Кузнецова, он наехал на трещину в асфальте.
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